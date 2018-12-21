Налоговые сборы ГКД за январь-ноябрь-2018 выросли на 11.5%

В январе-ноябре 2018 года было собрано 1 трлн 163 млрддрамов налоговых поступлений, что на 11,5% больше показателя 2017 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в отчете Комитета по государственным доходам по итогам выполнения бюджета за 11 месяцев текущего года.

Согласно государственному бюджету на 2018г., в течение всего года предполагалось собрать 1 трлн 248 млрд налогов и пошлин. Примечательно, что по состоянию на ноябрь 93% плана уже выполнено.

Удельный вес типов налогов на ноябрь 2017-2018гг.

УВ на ноябрь-2018 на долю НДС – 47% (по сравнению с прошлым годом больше на 2.8%), на долю подоходного налога - 30.7% (по сравнению с прошлым годом больше на 2.1%). УВ на налог на прибыль составил 0.9% (сократилось на 4.3%), а акцизный налог составил 11.4% (по сравнению с прошлым годом больше на 2.2%).