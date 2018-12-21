СМИ: в метро Марселя поезд сошел с рельсов

Четырнадцать пассажиров пострадали из-за схода с рельсов поезда марсельского метрополитена. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета La Provence.

По ее данным, инцидент произошел в 09:30 по местному времени (11:30 мск), когда состав отходил от станции "Сент-Маргерит-Дромель" на юге Марселя. инцидент произошел из-за поломки в контактной системе.

В результате 14 человек получили травмы, их направили на обследование в ближайшую больницу. Ликвидацией последствий происшествия занимаются около 40 сотрудников службы спасения.

Транспортная служба Марселя объявила, что движение между четырьмя станциями второй линии (от "Кастелан" до "Сент-Маргерит-Дромель") временно приостановлено. Городские власти пустили дополнительные автобусы.