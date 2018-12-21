Германия выделит Грузии €500 тыс. на развитие оборонной сферы

Германия намерена выделить Грузии €500 тыс. в рамках сотрудничества республики с НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщило посольство Германии в Тбилиси.

"Посол Германии в НАТО Ханс Дитер Лукас дал согласие на выделении Грузии €500 тыс. в рамках пакета сотрудничества Грузия - НАТО (SNGP). В 2016 и 2017 годах Германия уже дважды выделяла по €500 тыс. для развития этой школы и реализацию других проектов в рамках пакета SNGP, который содействует дальнейшему сближению Грузии с НАТО", - говорится в сообщении.

Как уточняет посольство, финансирование будет направлено в том числе на развитие Школы институционального возрождения обороны в Грузии (DIB)".

Германия и Грузия в последние 10 лет активно сотрудничают в сфере обороны. Берлин оказывает помощь Тбилиси в реформировании вооруженных сил и приведении их к стандартам НАТО, помощь в оснащении армии. В 2016 году минобороны Германии передало оборонному ведомству Грузии 24 грузовые машины, оснащенные оборудованием для защиты от оружия массового уничтожения. В ноябре текущего года между Грузией и Германией в Берлине было подписано первое в истории двух стран соглашение о сотрудничестве в сфере обороны