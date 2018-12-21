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Анна Акопян приняла армянского бизнесмена из Стамбула Тайка Мириджаняна


21 декабря  супруга и.о. премьер-министра РА  Никола Пашиняна, председатель Совета  попечителей  благотворительного фонда «Мой шаг» Анна Акопян приняла армянского бизнесмена из Стамбула Тайка Мириджаняна.

Как  передает Арменпресс, Тайк Мириджанян рассказал, что  мечтал открыть в  Ереване музей  имени выдающегося стамбульского фотохудожника Ара Гюлера, кафе  его имени и ресторан. Он считает, что в Армении недостаточно полное представление об истории и нынешней  жизни стамбульской  армянской  общины, и культурный  центр может стать связующим звеном между общиной  и родиной.  

«Мы – стамбульские  армяне, мы не  турки. Но, к  сожалению, на родине  о нас знают очень мало. У  нас величайшие  предки – Комитас, Пальяны, Ара Гюлер и др. О них должны  знать на  родине», - сказал Мириджанян, добавив, что одна их многочисленных проблем общины – считанные представители общины  читают и говорят по-армянски. 

Анна Акопян приветствовала идею создания  культурного центра  на родине, заверив, что готова содействовать ее воплощению в  реальность.

«Наш долг – содействовать. И я вместе  с фондом «Мой  шаг» подержу вас», - сказала Анна Акопян.

Айк Мириджанян подарил госпоже Акопян книги об Ара Гюлере, фотоальбомы.

 

 

 

 

 

 




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