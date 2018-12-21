21 декабря супруга и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна, председатель Совета попечителей благотворительного фонда «Мой шаг» Анна Акопян приняла армянского бизнесмена из Стамбула Тайка Мириджаняна.

Как передает Арменпресс, Тайк Мириджанян рассказал, что мечтал открыть в Ереване музей имени выдающегося стамбульского фотохудожника Ара Гюлера, кафе его имени и ресторан. Он считает, что в Армении недостаточно полное представление об истории и нынешней жизни стамбульской армянской общины, и культурный центр может стать связующим звеном между общиной и родиной.

«Мы – стамбульские армяне, мы не турки. Но, к сожалению, на родине о нас знают очень мало. У нас величайшие предки – Комитас, Пальяны, Ара Гюлер и др. О них должны знать на родине», - сказал Мириджанян, добавив, что одна их многочисленных проблем общины – считанные представители общины читают и говорят по-армянски.

Анна Акопян приветствовала идею создания культурного центра на родине, заверив, что готова содействовать ее воплощению в реальность.

«Наш долг – содействовать. И я вместе с фондом «Мой шаг» подержу вас», - сказала Анна Акопян.

Айк Мириджанян подарил госпоже Акопян книги об Ара Гюлере, фотоальбомы.