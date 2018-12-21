Аэропорт Гатвик намерен обслужить в пятницу 700 авиарейсов

Возобновивший работу аэропорт Гатвик "обслужит в пятницу 700 авиарейсов". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил журналистам исполнительный директор аэропорта Крис Вудруф.

"Всю минувшую ночь мы тесно работали с полицией и силами безопасности с целью открытия Гатвика для полетов", - отметил он. Однако злоумышленники, "запускавшие дроны над взлетно-посадочной полосой, пока не пойманы", признал Вудруф.

Гатвик прекратил работу в среду вечером в связи с появлением двух беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо.

Поиски злоумышленников, удаленно управляющих беспилотником, ведут более 20 нарядов полиции, однако пока их усилия не увенчались успехом. По оценкам руководства Гатвика, на восстановление работы аэропорта понадобится несколько дней.

За год Гатвик, расположенный в 46 км к югу от Лондона, обслуживает более 45 млн пассажиров.