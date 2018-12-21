Государственное ИА Арменпресс удостоилось приза COAF за всесторонние и добросовестные публикации о деятельности благотворительного фонда «Дети Армении». Медиа-координатор Фонда АнаитЭвоян отметила, что в течение года ИА Арменпресс 16 раз по разным поводам обращалось к деятельности фонда.

«Благодарю ИА Арменпресс за то, что оно с нами, что грамотно работает в медиа-пространстве, что ему 100 лет», - сказала Эвоян.

За самое активное освещение подарков и удостоверения фонда удостоились газета «168 жам», сайт News.am, Общественное радио, «Фотолур», телеканал «Шант».

Самыми активными журналистами, освещавшими деятельность COAF, признаны Кристина Агаларян (1in.am), Гоар Акопян («Аравот»), Мери Колоян («Анкюн+3»), Карине Симонян (р/с «Свобода»).

Отмечены лучшие журналисты, освещавшие тему образования: Кристине Восканян (т/к «АР»), Эдуард Арзуманян (за материал об отоплении школ в Лорийской области), журналистская команда «СивилНет», Аида Аветисян (Общественное радио).

Специального приза фонда «Дети Армении» удостоилась Лусине Гарибян («Медиамакс»).

По традиции фонд «Дети Армении» уже третий год проводит награждение сотрудников СМИ.

«Каждый год мы объявляем конкретную тему, в рамках которой оценивается работа журналистов. В этом году мы наблюдали за публикациями, касающимися темы образования в Армении, как эта тема освещалась в 35 работах всех СМИ», - сказала АнаитЭвоян.

Замдиректора фонда «Дети Армении» по административным вопросам Инесса Григорян с радостью отметила, что с каждым годом в медиа-пространстве растет интерес к этому мероприятию.

«Фонд действует в Армении уже 14 лет, мы работаем в 5 областях – с сельск4им населением. 13 тысяч детей пользуются нашими услугами, мы опосредованно повышаем качество жизни 75 тысяч сельских жителей», - сказала она.

Григорян отметила, что в 2018 году для фонда было важно открытие в лорийской общине Дебед центра СМАРТ.

«В 2019г. мы расширим круг работ: исполнится 15 лет нашей деятельности, будут сюрпризы», - сказала она.

Ани Даниелян