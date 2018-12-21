МВФ перечислил Украине транш на $1,4 млрд

Украина получила от Международного валютного фонда транш на $1,4 млрд. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы stand-by, которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года", - проинформировал регулятор.

Совет директоров Международного валютного фонда 18 декабря утвердил новую программу финансирования stand-by для Украины на $3,9 млрд, рассчитанную на 14 месяцев. Фонд сделал это лишь после того, как правительство страны согласилось поднять цены на газ на 23,5%.

По сути, она заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, которая была рассчитана на $17,5 млрд и заканчивалась в марте 2019 года. За время ее действия Украина получила от МВФ около $8,4 млрд, последний транш был в апреле прошлого 2017 года.