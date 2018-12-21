Согласно последним изменениям «Семейного кодекса», установленная минимальная возрастная разница между усыновителем и ребенком – 18 лет, а максимальная – 50 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сказал замминистра юстиции РА Сурен Крмоян, представляя изменения в рамках положений Семейного кодекса и практически проделанной работе.

«Прописаны чрезвычайно важные положения для процедуры усыновления. Согласно ст.110 СК РА, возрастная разница между усыновителем и ребенком должна быть не менее 28 лет и не более 50. Это важно в том плане, что исходя из интересов усыновляемого ребенка, усыновитель может организовать его воспитание», - сказал Крмоян, добавив, что установлены международно признанные критерии.

Ранее такого не было. По словам Крмояна, за основу принимались просто интересы ребенка.

В СК прописано, что при усыновлении ребенка с умственными или физическими проблемами усыновление может быть только в том случае, если усыновители могут обеспечить уход за таким ребенком. Институт непосредственного усыновления подкидышей ликвидирован: полиция должна в 3-месяный срок предпринять меры и найти и восстановить семью.

По словам Крмояна, установлено новое положение, исключающее злоупотребления в этой области.

«Усыновление при согласии родителей разрешено, только если усыновители – неродной отец или мать, являются кровными родственниками. Не разрешается, чтобы лицо дало согласие на усыновление другому лицу, не являющемуся родственником», - сказал он.

Сурен Крмоян подчеркнул также, что устанавливается надзор за усыновленным ребенком. Ранее в этом пункте были проблемы. Ныне же соответствующие социальные органы в обязательном порядке должны установить надзор за усыновленным ребенком. При этом прописана также ответственность.