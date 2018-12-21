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Установленная минимальная возрастная разница между усыновителем и ребенком – 18 лет


Согласно последним изменениям «Семейного кодекса», установленная минимальная возрастная разница между  усыновителем и ребенком – 18 лет, а максимальная – 50 лет.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал замминистра юстиции РА  Сурен Крмоян, представляя изменения в  рамках положений  Семейного кодекса и практически проделанной  работе. 

«Прописаны  чрезвычайно важные  положения  для  процедуры  усыновления. Согласно ст.110 СК РА,  возрастная разница между  усыновителем и ребенком должна быть не  менее 28 лет и не  более 50. Это важно в  том плане, что исходя  из интересов усыновляемого ребенка, усыновитель может организовать его воспитание», - сказал Крмоян, добавив, что установлены международно признанные критерии.

Ранее такого не  было. По словам Крмояна, за основу  принимались просто интересы ребенка. 

В СК прописано, что при усыновлении ребенка с умственными или физическими проблемами усыновление может быть только в  том случае, если усыновители могут обеспечить уход за таким ребенком. Институт непосредственного усыновления  подкидышей  ликвидирован: полиция должна в  3-месяный  срок предпринять меры  и найти  и восстановить семью.

По словам Крмояна, установлено новое  положение, исключающее злоупотребления  в этой  области.

«Усыновление при согласии родителей разрешено, только если усыновители – неродной отец или мать, являются кровными родственниками. Не  разрешается, чтобы  лицо дало согласие  на  усыновление другому  лицу, не являющемуся родственником», - сказал он.  

Сурен Крмоян подчеркнул также, что устанавливается надзор за усыновленным ребенком. Ранее в этом пункте  были проблемы. Ныне же соответствующие  социальные органы в  обязательном порядке должны  установить надзор за усыновленным ребенком. При этом прописана также ответственность.

 

 

 

 




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