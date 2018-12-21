В ходе церемонии награждения Армянский PR международный аэропорт «Звартноц» удостоился приза «Армянский бренд», который был передан заместителю главного менеджера ЗАО «Международные аэропорты Армения» Сергею Аветисяну.

Как передает Арменпресс, уже 17 лет, как ЗАО «Международные аэропорты Армения» осуществляет договорное управление а/п «Звартноц» и привело его в соответствие с международными стандартами.

«Благодаря также стараниям каждого сотрудника а/п «Звартноц» инвестиции и проделанная работа удостаиваются высокой оценки, в связи с чем ЗАО «Международные аэропорты Армения» благодарит как своих сотрудников, так и ассоциацию «Армянский PR» за приз. Что и говорить, такая оценка ко многому обязывает», - отметил Аветисян.