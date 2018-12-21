США готовы пересмотреть ряд ограничительных мер в отношении КНДР

Специальный представитель США Стивен Биган вновь подтвердил готовность Вашингтона пересмотреть ряд ограничительных мер в отношении КНДР для устранения препятствий в поставках гуманитарной помощи, а также намерение обсудить другие инициативы, которые позволят построить доверительные отношения между двумя государствами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

«Гуманитарная помощь не блокируется санкциями ООН. Однако, пересмотр некоторых мер и разрешений на передвижения действительно влияют на возможности для гуманитарных организаций выполнять их важную работу», - цитирует агентство Ренхап слова Бигана в ходе пресс-конференции по итогам встречи со спецпредставителем Южной Кореи по КНДР Ли До Хуном в Сеуле.

Американский спецпосланник подчеркнул, что США «не намерены облегчать односторонние санкции или санкции ООН (в отношении КНДР – ред.)».

«Однако в рамках обязательств между нами и КНДР мы готовы исследовать ряд других инициатив, которые бы способствовали построению доверия между США и Северной Кореей», - добавил он.