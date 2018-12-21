Взимание платы за вывоз мусора будет в полном ведении руководителей административных единиц города, которые будут делать это посредством своих административных аппаратов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин Еревана сообщил начальник юридического уоравления мэрии Еревана Завен Аракелян. По его словам, до сих пор это делали отобранные на конкурсной основе операторы и кондоминиумы.

По его словам, это повысит эффективность использования собранных на сбор и вывоз мусора сумм.

Проект был принят 44 голосами «за», один старейшина воздержался.