В Афганистане талибы похитили десять солдат
Боевики радикального движения "Талибан" похитили десятерых военнослужащих армии Афганистана при нападении на блокпост на северо-востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на представителя местной службы безопасности.
Нападение произошло в ночь на пятницу на окраине города Файзабад – административного центра провинции Бадахшан.
Силовик сообщил, что после атаки талибы "увели с собой" десять солдат.
Инцидент произошел на фоне переговоров представителей "Талибана" и властей страны, стартовавших в начале недели в ОАЭ.
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