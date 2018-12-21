В Афганистане талибы похитили десять солдат

Боевики радикального движения "Талибан" похитили десятерых военнослужащих армии Афганистана при нападении на блокпост на северо-востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на представителя местной службы безопасности.

Нападение произошло в ночь на пятницу на окраине города Файзабад – административного центра провинции Бадахшан.

Силовик сообщил, что после атаки талибы "увели с собой" десять солдат.

Инцидент произошел на фоне переговоров представителей "Талибана" и властей страны, стартовавших в начале недели в ОАЭ.