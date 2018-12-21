В «Семейный кодекс» Армении внесены новые основания для лишения родительских прав

В «Семейный кодекс» внесены новые основания для лишения родительских прав: в частности, таким основанием будет считаться, если родитель в течение года злостно избегал исполнения своих обязанностей по уходу за ребенком и его воспитанию. Как передает «Арменпресс», об этом во время презентации внесенных в «Семейный кодекс» изменений сообщил замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

По его словам, раньше родительских прав лишали лишь в исключительных случаях, сейчас же в «Семейный кодекс» внесены новые основания для лишения родительских прав – с учетом жизненных интересов ребенка.

По словам Крмоян, положительным следует считать внесение в «Семейный кодекс» понятия «наилучшее благо для ребенка», причем, если раньше учитывались, в основном, мнения детей старше 10 лет, то сейчас это будет относиться и к более юным детям.

Кроме того, исключается возможность оказывания на ребенка физического или психологического давления в семье. В «Семейный кодекс» внесены новые положения об ограничении родительских прав.