СМИ: на юге Сербии поезд протаранил автобус

По меньшей мере три человека погибли, свыше 20 пострадали в результате столкновения поезда и рейсового автобуса на железнодорожном переезде Доне-Меджурово на юге Сербии, у города Ниш. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в пятницу национальное телевидение Сербии.

Причины ДТП выясняются. На месте аварии работают полиция и бригада скорой помощи.