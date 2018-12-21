Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

СМИ: на юге Сербии поезд протаранил автобус


По меньшей мере три человека погибли, свыше 20 пострадали в результате столкновения поезда и рейсового автобуса на железнодорожном переезде Доне-Меджурово на юге Сербии, у города Ниш. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в пятницу национальное телевидение Сербии.

Причины ДТП выясняются. На месте аварии работают полиция и бригада скорой помощи.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации