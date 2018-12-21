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В Австралии сняли на видео драку двух ящериц


В австралийском штате Квинсленд фермер Джон Макграт снял на видео битву двух ящериц. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fox news.

"Я припарковал машину и собирался пойти на работу, когда увидел это: две ящерицы боролись друг с другом, как борцы сумо. Одна все время пыталась повалить на землю другую", — рассказал Джон Макграт.

Ферма опубликовала информацию о бое на своей странице в социальной сети, подписав видео словами: "Вы никогда не знаете заранее, что можете увидеть".

 

 




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