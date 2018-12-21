Американские сенаторы обеспокоены известием о предстоящей отставке главы Пентагона

Ряд сенаторов от Республиканской и Демократической партии США выразил обеспокоенность в связи с решением главы Пентагона Джеймса Мэттиса уйти в отставку. Соответствующие сообщения они опубликовали в ночь на пятницу на своих страницах в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это страшно. Мэттис был островком стабильности среди хаоса администрации [президента США] Дональда Трампа", - написал сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния).

Похожее мнение выразила лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, назвавшая Мэттиса "утешением для многих, кто был обеспокоен тем, какой путь выберет администрация Трампа". "Все мы должны быть обеспокоены в настоящее время", - отметила она.

По словам члена верхней палаты Конгресса Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), отставка главы Пентагона "совершенно ясно показывает, что [США] ожидает ряд серьезных политических ошибок, которые поставят под угрозу нашу страну, нанесут ущерб нашим союзникам и расширят возможности противников". "Мне было очень грустно узнать об отставке генерала Мэттиса", - в свою очередь написал сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина).