Мадрид и Барселона договорились поддерживать диалог по урегулированию каталонской проблемы

Власти Испании и Каталонии обязуются прилагать усилия и поддерживать диалог для урегулирования региональной проблемы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в четверг официальный представитель кабмина автономии Эльза Артади по итогам встречи в Барселоне премьер-министра Испании Педро Санчеса и каталонского лидера Кима Торры.

По словам Артади, центральное и региональное правительства сошлись во мнении, что существует "конфликт о будущем Каталонии". Мадрид и Барселона "разделяют свою приверженность эффективному диалогу", направленному на поиск "политического предложения, которое будет иметь широкую поддержку каталонского общества", уточнила представитель кабмина автономии.

"Оба правительства обязуются работать, чтобы добиться этого", - отметила Артади. Она подчеркнула, что в январе состоится встреча между представителями центрального и каталонского кабмина.