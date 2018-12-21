Моуриньо может возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуриньо может возглавить мюнхенскую «Баварию». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Don Balon. «Бавария» намерена провести серьезные перемены после ухода таких ведущих игроков как Франк Рибери и и Ариен Робер, для чего и думает пригласить Жозе Моуриньо.

Как известно, Жозе Моуриньо отказался работать с нынешним наставником сборной Уэльса Райаном Гиггзом в штабе «Манчестер Юнайтед».По информации The Times, Моуринью наложил вето на сохранение Гиггза в команде, из-за того, что валлиец изменял своей супруге с женой брата на протяжении восьми лет. Вместо Райана главным помощником стал Руй Фария.Напомним, что на днях «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с 2016-го года. За это время команда выиграла Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. Его действующий контракт был рассчитан до июля 2020-го года.До конца сезона временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» назначен норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер, который играл за манкунианский клуб с 1996 по 2007 гг.