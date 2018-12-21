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У клуба «Барселона» новый защитник


У клуба «Барселона» появился новый защитник. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт клуба. «Барселона» и «Валенсия» согласовали переход колумбийского защитника Джейсона Мурильо.

26-летний футболист перейдет в каталонский клуб в течение зимнего трансферного окна. Арендное соглашение будет рассчитано до окончания текущего сезона. «Барселона» подыскивает замену получившим травму Самюэлю Умтити и Томасу Вермалену.

Джейсон Мурильо перешел в «Валенсию» в 2017-го году из миланского «Интера».


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