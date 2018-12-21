AFP: нижняя палата парламента одобрила предложения Макрона в ответ на протесты во Франции

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в ночь на пятницу законопроект с предложениями президента страны Эмманюэля Макрона по выходу из кризиса, вызванного протестами "желтых жилетов". Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его данным, в поддержку законопроекта высказались 153 депутата, 9 - против, 58 воздержались от голосования. Как отмечает агентство, в пятницу проект будет представлен на обсуждение в Сенат (верхняя палата парламента).

10 декабря Макрон объявил о решениях, которые он принял в ответ на манифестации "желтых жилетов". В частности, он обещал повысить минимальную месячную оплату труда на €100 с 2019 года, выдать дополнительную не облагаемую налогами премию работающим французам в конце этого года, отменить налоги для пенсионеров, чья пенсия ниже €2 тыс., а также новый налог на автомобильное топливо.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Уже пять раз по субботам в стране проходили общенациональные акции протеста, сопровождавшиеся массовыми столкновениями радикалов с полицией.