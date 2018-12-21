Рубен Меликян награжден медалью «Мхитар Гош»
21 декабря Президент Арцаха Бако Саакян подписал указ, согласно которому за плодотворную деятельность и значительный вклад в сферу защиты прав человека бывший омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян награжден медалью «Мхитар Гош». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
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