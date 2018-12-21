Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

Рубен Меликян награжден медалью «Мхитар Гош»


21 декабря Президент Арцаха Бако Саакян подписал указ, согласно которому за плодотворную деятельность и значительный вклад в сферу защиты прав человека бывший омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян награжден медалью «Мхитар Гош». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации