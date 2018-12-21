В Канаде почти 300 тысяч потребителей остаются без света из-за шторма

Почти 300 тысяч потребителей остаются без света в провинции Британская Колумбия на западе Канады из-за сильного шторма. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная энергетическая компания BC Hydro.

"По данным на 21.00 по местному времени (08.00 мск пятницы), в настоящее время без света остаются около 260 тысяч потребителей в районах Лоуэр-Мэйнленд, Фрейзер-Вэлли, Саншайн Кост, а также на острове Ванкувер ", - сообщила компания в Twitter.

Как сообщает телеканал CTV, в четверг сильный шторм обрушился на южную часть провинции Британская Колумбия. Сильный ветер, скоростью почти 30 метров в секунду, вырывал с корнями деревья. Многие рейсы были отменены, паромное сообщение также было прекращено.