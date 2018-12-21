Великобритания возглавила список лучших стран для ведения бизнеса по версии Forbes

Великобритания заняла первое место в списке наиболее подходящих стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, рейтинг опубликован в среду на сайте издания.

"Несмотря на неопределенность, связанную с Brexit, Великобритания второй год подряд занимает первое место по мощности своих трудовых ресурсов, инновациям и отсутствию бюрократии", - отмечает журнал.

На втором месте в списке расположилась Швеция, на третьем - Гонконг. За тройкой лидеров следуют Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Как отмечает издание, при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как защита прав собственности, инновации, налоговая система, технологии, коррупция, инфраструктура, размер рынка, политические риски, качество жизни и уровень бюрократии.