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Reuters: число погибших при взрыве метана на угольной шахте в Чехии возросло до 13


По меньшей мере 13 шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего в четверг вечером на угольной шахте СSM (ЧСМ, аббревиатура от прежнего названия - шахта имени Чехословацкого союза молодежи) близ города Карвина на северо-востоке Чешской Республики. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о пяти погибших, восемь числились без вести пропавшими, десять горняков получили травмы. Большинство из пострадавших - граждане Польши.

В шахте работают спасатели, разбирающие завалы породы, под которыми могут находиться люди.

 

 




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