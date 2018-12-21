В Белом доме прокомментировали отставку Мэттиса

Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис расходились во мнениях по ряду вопросов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала Fox News, комментируя отставку главы военного ведомства США.

Сандерс сказала, что "президент [Трамп] и министр [обороны] Мэттис согласились, что будут придерживаться разных мнений по ряду вопросов, но у них по-прежнему хорошие отношения".

Говоря о разногласиях между Трампом и Мэттисом, Сандерс также подчеркнула: "Лишь одного человека избрали президентом и главнокомандующим, и это - Дональд Трамп".