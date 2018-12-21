23-го декабря пройдет новогодний благотворительный забег Дедов Морозов: некоторые улицы будут перекрыты

В Ереване 23 декабря пройдет новогодний благотворительный забег Дедов Морозов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

По совместной инициативе мэрии Еревана, фонда «Арм Марафон» и клуба «Трайклаб», 23-го декабря, в 10:00, от площади Республики буден дан старт, ставшему традиционным, благотворительному «Новогоднему доброму забегу».

Вся выручка от забега, проходящего под девизом «Беги и помоги», будет направлена на благотворительную программу «Mine-Free Artsakh» общественной организации «One Armenia», направленную на проведение работ по разминированию в Арцахе.

В забеге могут принять участие все желающие, дети пробегут дистанцию в 1 км, взрослые и команды - 5км. Плата за участие - 6000 драм. Все участники получат костюмы Деда Мороза и медали.

Для участия в благотворительном мероприятии следует заполнить онлайн заявку и произвести оплату. Все вопросы относительно участия можно направить на электронный адрес [email protected] или позвонить на телефонный номер 055886637. Заявки принимаются до 22-го декабря.

В связи с мероприятием, с 10:00 до 12:30 утра будет прекращено транспортное движение на площадях Республики, Ст. Шаумяна и Сахарова, а также на улицах В.Саргсяна, Налбандяна, Пушкина и Абовяна.