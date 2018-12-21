Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 10:00 21-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении, в основном, открыты.

В частности, по положению на 10:20, 21 декабря, дорога через перевал Варденяц закрыта для грузовиков. На дороге Сотк-Карвачар движение затруднено.

В Сюникской области и на дороге Сараван – "Зангер" (административная территория Вайоц Дзора) идет снег. На серпантинной дороге Дилижана, в Горисе и на дороге Горис-Капан – туман.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить только на автомобилях, оснащенных зимними шинами.

Согласно информации агентства по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

По данным главного управления МЧС России по Северной Осетии, с российской стороны на границе скопились автомобили.