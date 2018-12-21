Сотрудники Инспекционного органа охраны природы и недр Армении конфисковали более 1000 сиг

С 18 по 20 декабря сотрудники Инспекционного органа охраны природы и недр Армении вместе с сотрудниками Полиции РА совершили совместные визиты с целью обнаружения случаев незаконной продажи рыбы.

Как сообщили «Арменпресс» из Инспекционного органа, в частности, в административных района Еревана Эребуни, Аван, Арабкир, Аджапняк было конфисковано около 1002 штук сиги, после проведения лабораторного исследования на пригодность для употребления в пищу, рыба была сдана в ГНКО Центр по уходу за лицами с психическими расстройствами «Дзорак», Ереванский Специальный образовательный комплекс для детей с нарушениями слуха Министерства образования и науки РА, ГНКО специальная школа №14 для детей с ослабленным зрением имени Никогоса Тиграняна.

Отмечается, что подобные визиты будут носить продолжительный характер.