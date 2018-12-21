Сотрудники Инспекционного органа охраны природы и недр Армении провели проверки на предновогодних елочных базарах
11:13, 21 Декабрь, 2018
Сотрудники Инспекционного органа охраны природы и недр Армении провели проверки на предновогодних елочных базарах в городах Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Минохраны природы. В ходе проверок было установлено, что в столичных пунктах продажи - на улице Тиграна Петросяна, перекрестке улиц Саят-Новы и Абовяна, в общине Арабкир, на трассе Ереван-Абовян, а также в городах Абовяне и Гюмри продаются импортированные из России сосны обыкновенные, на которые имеются необходимые документы (фитосанитарные сертификаты).
"В ходе проверок в пунктах продажи не обнаружено местных деревьев. Проверки со стороны Инспекционного органа будут носить последовательный характер", - говорится в сообщении.