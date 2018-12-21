Аэропорт Гатвик возобновил работу - там приземлился в пятницу первый пассажирский самолет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает лондонская радиостанция LBC.

По ее данным, лайнер прибыл из Шанхая, а на его борту не было пассажиров.

Взлетно-посадочная полоса Гатвика открыта для ограниченного числа самолетов, сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на официального представителя аэропорта. "ВПП Гатвика в настоящее время открыта, и ограниченное количество самолетов планируют вылететь и совершить посадку", - заявил представитель аэропорта. В то же время, руководство аэропорта рекомендует "пассажирам проверять статус своего рейса в авиакомпании, прежде чем отправиться в аэропорт, поскольку вылеты и прилеты будут задерживаться и отменяться".

Гатвик, по его словам, сосредоточен на работе с сообществом аэропортов, чтобы наверстать упущенное в расписании рейсов, и руководство воздушной гавани ведет переговоры по этому поводу с авиакомпаниями и диспетчерами воздушного движения.