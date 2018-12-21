Сотрудники Министерства культуры Армении передали свое письмо правительству и вернулись к своей обычной работе

Сотрудники Министерства культуры Армении, протестующие напротив здания правительства по поводу планов провести оптимизацию министерств, свое письмо правительству начальнику управления по приему граждан и обращений Александу Казаряну и вернулись к своей обычной работе.

Как передает «Арменпресс», в своем письме сотрудники Министерства культуры Армении требуют отменить проект оптимизации министерств, обсудить вопрос с экспертами. По их мнению, значение Министерства культуры для Армении столь же велико, как значение Министерства обороны, поэтому нельзя его присоединять к иному ведомству.

Сотрудники Министерства культуры Армении сообщили, что подождут ответа до понедельника, и если их требования не будут учтены, то продолжат свои акции всеми законными методами.

Сотрудники Министерства культуры Армении заявили, что возвращаются к своей обычной работе и провели эту акцию, чтобы их голос был услышан.

В данный момент напротив здания правительства остаются сотрудники Министерства диаспоры, которые готовяt письмо в адрес Никола Пашиняна; с их слов, дальнейшие их действия будут зависеть от полученного ответа.

Как сообщалось ранее, несколько десятков сотрудников Министерства диаспоры и Министерства культуры Армении объявили забастовку и собрались возле своих ведомств в центре Еревана.



Они выступают против планов провести оптимизацию министерств, сокращения в госаппарате и изменить структуру правительства. Как передает корреспондент «Арменпресс», сотрудники Министерства диаспоры считают, что они должным образом исполняют свои обязанности, и их функции разнятся от функций МИД, они обеспокоены тем, что останутся без работы.

Сотрудники Министерства культуры Армении против объединения с МОН, по их мнению – культура явкяется визитной карточкой Армении, и Министерство должно получить больше возможностей и ресурсов для сохранения культуры и создания общества, основанного на национальных ценностях.

В настоящее время протестующие направляются к зданию правительства Армении для передачи письма и.о. премьер-министру Николу Пашиняну.

Они подготовили заявление, адресованное и.о. премьер-министра, в котором представлены обоснования касательно того, почему следует оставить оба министерства в качестве отдельного ведомства.