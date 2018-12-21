В мэрии проходит внеочередное заседание Совета старейшин Еревана: прямой эфир

В мэрии проходит внеочередное заседание Совета старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», в повестке – 11 вопросов. В частности, будет обсуждаться вопрос принятия в качестве подарка новой елки с освещением и игрушками, которая значится на балансе фонда «Ереван-2800» и оценена в примерно 82 млн драмов.

Культурный фонд «Ереван-2800» приобрел в РФ и доставил в Ереван комплект новой искусственной елки, высотою в 35 метров, с освещением и игрушками с балансовой стоимстью в 85032000 драмов. Культурный фонд «Ереван-2800» представил прошение, в котором просит принять указанную елку в подарок.

Очередное заседание Совета старейшин Еревана состоится 25-го декабря; будет утверждаться бюджет Еревана.