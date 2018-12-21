Мэттис заявил, что уходит с поста главы Пентагона из-за разногласий с Трампом

Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с президентом Дональдом Трампом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны главе администрации США. Документ датирован 20 декабря, он был распространен целым рядом американских СМИ, но официально не публиковался.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими <...>, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности", - говорится в письме Мэттиса Трампу.

В своем обращении к президенту США уходящий глава военного ведомства также отметил различие в стратегических интересах Вашингтона с Москвой и Пекином. "Я считаю, что мы должны быть решительны <...> в своем подходе к тем странам, стратегические интересы которых все больше расходятся с нашими, создавая напряженность", - говорится в письме Мэттиса, который полагает, что РФ и Китай якобы стремятся получить "право вето на решения других государств в сферах экономики, дипломатии и безопасности, чтобы продвигать собственные интересы".