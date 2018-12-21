Во Франции за месяц протестов пострадали почти три тысячи человек

Почти 3 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи правоохранителей, пострадали с начала проведения акций протеста в рамках движения "желтых жилетов" во Франции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель МВД телеканалу BFMTV.

Как сообщается, с середины ноября в ходе протестов пострадали 1843 гражданских лица и 1048 стражей порядка.

Число жертв беспорядков, которыми сопровождались протесты, выросло до девяти.