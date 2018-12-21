Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

Во Франции за месяц протестов пострадали почти три тысячи человек


Почти 3 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи правоохранителей, пострадали с начала проведения акций протеста в рамках движения "желтых жилетов" во Франции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель МВД телеканалу BFMTV.

Как сообщается, с середины ноября в ходе протестов пострадали 1843 гражданских лица и 1048 стражей порядка.

Число жертв беспорядков, которыми сопровождались протесты, выросло до девяти.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации