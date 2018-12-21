На гала-вечере благотворительного фонда «Дети Армении» было собрано 4,1 млн долларов

На 15-м гала-вечере благотворительного фонда «Дети Армении» было собрано 4,1 млн долларов, которые пойдут на проведение образовательных, здравоохранительных, социальных и экономических программ в сельских общинах Армении.

Как передает «Арменпресс», в своем выступлении основатель и исполнительный директор благотворительного фонда «Дети Армении» Гаро Армен сказал, что впечатлен результатми благотворительного вечера.

В течение мероприятия был проведен живой аукцион. Вечер вела известная актриса Андреа Мартин. На вечере было много именитых гостей.

Выступили приехавшие из Армении пианист Армен Пучинян и саксофонист Армен Дагенц, которые исполнили известные произведения классического репертуара.