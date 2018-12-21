Сотрудники инспекционного органа по охране природы выявили случай охоты на безоарового козла

19-го декабря сего года сотрудники инспекционного органа по охране природы в Вайоц Дзоре, совместно с сотрудниками полиции, выявили случай незаконной охоты на безоарового козла. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба инспекционного органа по охране природы.

Сотрудники полиции осмотрели автомобиль бракоьеров и нашли в нем освежеванную тушу и шкуру безоарового козла.

Браконьером оказался житель Араратской области В.Асатрян. Козла он подстрелил на территории общины Арени, за садами у ресторанного комплекса «Арснакар».

Сотрудники инспекционного органа по охране природы оценили ущерб, нанесенный экологии, в размере 2 млн драмов, что соответствует нормативам, установленным законом.