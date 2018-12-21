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Лилит Мкртчян не заняла призового места в Шардже


Член женской сборной Армении по шахматам Лилит Мкртчян заняла 8-е место на прошедшем в Шардже (ОАЭ) международном турнире.

Как передает «Арменпресс», в заключительном, 9-м, туре Мкртчян белыми сыграла вничью с представительницей Польши Кариной Щепковской, завершив турнир с 6.5 очками. Армянская шахматистка поделила 6-13 места, а по дополнительным показателям заняла 8-е место.


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