Лилит Мкртчян не заняла призового места в Шардже

Член женской сборной Армении по шахматам Лилит Мкртчян заняла 8-е место на прошедшем в Шардже (ОАЭ) международном турнире.

Как передает «Арменпресс» , в заключительном, 9-м, туре Мкртчян белыми сыграла вничью с представительницей Польши Кариной Щепковской, завершив турнир с 6.5 очками. Армянская шахматистка поделила 6-13 места, а по дополнительным показателям заняла 8-е место.