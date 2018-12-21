Сотрудники Министерства диаспоры и Министерства культуры Армении объявили забастовку и протестуют против сокращений

Несколько десятков сотрудников Министерства диаспоры и Министерства культуры Армении объявили забастовку и собрались возле своих ведомств в центре Еревана.



Они выступают против планов провести оптимизацию министерств, сокращения в госаппарате и изменить структуру правительства. Как передает корреспондент «Арменпресс», сотрудники Министерства диаспоры считают, что они должным образом исполняют свои обязанности, и их функции разнятся от функций МИД, они обеспокоены тем, что останутся без работы.

Сотрудники Министерства культуры Армении против объединения с МОН, по их мнению – культура является визитной карточкой Армении, и Министерство должно получить больше возможностей и ресурсов для сохранения культуры и создания общества, основанного на национальных ценностях.

В настоящее время протестующие направляются к зданию правительства Армении для передачи письма и.о. премьер-министру Николу Пашиняну.

Они подготовили заявление, адресованное и.о. премьер-министра, в котором представлены обоснования касательно того, почему следует оставить оба министерства в качестве отдельного ведомства.