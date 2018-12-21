На шахте в Чехии произошел взрыв метана

По меньшей мере пять шахтеров погибли в результате взрыва метана, произошедшего в четверг вечером на угольной шахте СSM (аббревиатура от прежнего названия - шахта имени Чехословацкого союза молодежи) близ города Карвина на северо-востоке Чешской Республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам представитель дирекции шахты Иво Челеховский.

"На одном из северных участков подземных туннелей шахты в 17:17 по среднеевропейскому времени (19:17 мск - прим. ТАСС) произошел взрыв накопившегося метана, - отметил он

По его словам, жертвами трагедии стали польские шахтеры, работавшие по найму в Чехии. Еще восемь шахтеров, также граждан Польши, числятся без вести пропавшими. В шахте работают спасатели, разбирающие завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.