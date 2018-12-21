CNN: Трамп приказал подготовить план вывода 7 тыс. военнослужащих из Афганистана

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. американских военных. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как он констатирует, речь идет примерно о половине американского воинского контингента в стране. В настоящее время в Афганистане около 14 тыс. военных США. По словам источников, на вывод 7 тыс. может потребоваться несколько месяцев.

По сведениям CNN, Трамп принял данное решение во вторник, 18 декабря. Газета The Wall Street Journal также сообщила со ссылкой на источники, что возвращение американских военных из Афганистана начнется уже в течение нескольких недель.