Мануэл Петросян – среди лидеров на международном турнире в Испании

Гроссмейстер Мануэл Петросян является одним из лидеров проходящего в Испании международного турнира. В седьмом туре он сыграл вничью и набрал 6 очков.

«Арменпресс»

Как сообщает, в Испании продолжается международный турнир “Ситджес”, в котором принимают участие 183 шахматиста из 41 страны. В числе участников известные гроссмейстеры Василий Иванчук, Дмитрий Андрейкин, Эрнесто Инаркиев, Кришнан Сашикира и другие.