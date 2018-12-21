Европейские индексы - 20-12-18

МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.44% и составил 10611.10 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.78% и составил 4692.46 пункта, британский FTSE снизился на 0.80% и составил 6711.93 пункта, а российский RTSI снизился на 1.47% и составил 1083.47 пункта.