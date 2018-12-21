Европейские индексы - 20-12-18
МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.44% и составил 10611.10 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.78% и составил 4692.46 пункта, британский FTSE снизился на 0.80% и составил 6711.93 пункта, а российский RTSI снизился на 1.47% и составил 1083.47 пункта.
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- 09:01 Американские индексы снизились - 20-12-18
- 09:00 Цены на цветные металлы - 20-12-18
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