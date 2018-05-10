Предстоящие на 21 декабря мероприятия
21:40, Декабрь 20, 2018
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- 21:40 Предстоящие на 21 декабря мероприятия
- 20:41 В США подтвердили планы Трампа и Ким Чен Ына встретиться после Нового года
- 19:57 В Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна ожидаются премьеры
- 19:54 Карлен Петросян стал начальником Службы капитального строительства Крыма
- 18:53 В следующем году снизится соотношение долг/ВВП
- 18:43 Как руководитель председательствующей в МОФ страны Никол Пашинян подписал трудовой договор с генеральным секретарем МОФ
- 18:13 СМИ: гитарист Queen исполнит первый за 20 лет сингл в центре управления полетами NASA
- 17:45 Британская полиция не связывает полеты дронов в Гатвике с террористическими действиями
- 17:43 Путин: Россия и Турция находят компромиссы по урегулированию сирийского кризиса
- 17:40 Роухани назвал действия США в отношении Ирана террористическими
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-12-18
- 17:36 Азиатские индексы - 20-12-18
- 17:27 Путин за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос
- 17:12 Трамп заявил, что борьбой с ИГ должны заниматься Россия, Иран и Сирия
- 17:09 Более 5.5 тыс школьников вовлечены в сферу ИТ: UATE подводит итоги года
- 16:58 Анна Акопян отпраздновала Новый год и Святое Рождество с жителями дома-интерната №1
- 16:53 Число погибших в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции достигло девяти
- 16:34 Путин заявил, что Brexit минимально отразится на России
- 16:28 Apple отказалась признавать дефект дефектом
- 16:25 Вашингтон намерен к 2032 году полностью перейти на экологически чистые источники энергии
- 16:21 В Иерусалиме покажут спасенные от расхитителей артефакты
- 16:13 Экономическая активность в Армении выросла на 5,7%
- 16:11 Путин согласен с Трампом в оценке того, что в целом ИГИЛ побежден в Сирии
- 16:05 Указом президента РА ряд сотрудников СНБ удостоен государственных наград по случаю профессионального праздника
- 16:00 Сенаторы призвали Трампа провести операцию в Черном море в ответ на действия России
- 15:43 В ближайшую неделю Никол Пашинян посетит Россию — Путин
- 15:40 Армения наш стратегический партнер в регионе и в мире — Путин об отношениях РА- РФ
- 15:22 Всемирный форум информационных технологий привлечет в Армению 2000-2500 посетителей
- 15:00 Ориентиром правительства должно быть принятие решений, направленных на улучшение качества жизни граждан: Никол Пашинян
- 14:47 Лондонский аэропорт Гатвик объявил о масштабном сбое из-за активности беспилотников
- 14:41 Марк Григорян о своей отставке: никакого политического прессинга не было — вопрос совершенно в иной плоскости
- 14:31 Среди освобожденных по амнистии уже сейчас есть рецидивисты
- 14:11 Франция сохранит военное присутствие в Сирии несмотря на вывод войск США
- 13:56 Араик Арутюнян прокомментировал назначение нового ректора Экономического университета
- 13:52 На поверхности Марса впервые установили сейсмометр
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