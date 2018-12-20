В США подтвердили планы Трампа и Ким Чен Ына встретиться после Нового года

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, проведут встречу вскоре после Нового года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы надеемся, что они встретятся вскоре после 1 января, чтобы добиться дальнейшего прогресса в том, что касается устранения угрозы в отношении США (для решения ядерной проблемы КНДР)", - сказал он в интервью американской радиостанции KNSS.