Карлен Петросян стал начальником Службы капитального строительства Крыма
Начальником Службы капитального строительства РК назначен Карлен Петросян. Указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соответствующий документ был опубликован на официальном портале правительства.
«Принять Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную гражданскую службу РК и назначить его на должность начальника Службы капитального строительства Республики Крым», – отметили в документе.
Напомним, что 18 декабря глава РК своим указом включил Службу капитального строительства полуострова в состав министерства строительства и архитектуры Крыма.
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