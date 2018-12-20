В Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна ожидаются премьеры. Опера «Ануш» будет представлена любителям искусства в обновленной версии, также состоится премьера оперы «Путешествие в Реймс».

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 20 декабря заявил директор и художественный руководитель театра Константин Орбелян.

«В опере «Путешествие в Реймс» будет задействовано тридцать солистов», - сказал Орбелян.

По его словам, в этом году грузинскому оперному певцу Паате Бурчуладзе исполняется 60 лет. По этому случаю 20 декабря в оперном театре будет представлена опера «Отелло» Верди с Бурчуладзе в главной роли.

«Недавно я был членом жюри на Международном конкурсе вокалистов в Нью-Йорке. Итальянский режиссер Марио Коррадо также был в составе жюри. Он поставил оперу «Аида» в Армении. Корради сказал, что с большим удовольствием приедет в Ереван, и после 24 апреля мы начнем работать над восстановлением и модернизацией оперы «Аида». В том же месяце будет представлена опера «Норма», в которой будет задействована Анаит Мхитарян. 7 сентября запланирована премьера оперы «Ануш», - подчеркнул Орбелян.

Он отметил, что многие хотели бы увидеть «Ануш» за границей, поэтому вполне возможно, что состоится турне.

Художественный руководитель оперного театра добавил, что по случаю юбилея Комитаса будет поставлен балет «Антуни».

Планируется также запуск балета Ваче Шарафяна «Старые боги». «Если нам удастся реализовать наши проекты, мы будем счастливы, потому что это требует большой работы как с точки зрения творчества, так и с точки зрения эмоций. Мы хотим обеспечить разнообразие в театре», - заключил он.