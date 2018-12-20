В следующем году снизится соотношение долг/ВВП

Государственный долг Армении на конец следующего года составит 3,3 трлн драмов или 6,9 млрд долларов. Это составит 49,8% ВВП, и этот показатель будет ниже, чем в предыдущие годы. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил представитель министерства финансов Артур Амбарцумян.

«Источники финансирования дефицита государственного бюджета в 2019 году составят 151,6 млрд драмов, из которых 54,2 млрд будут взяты из внутренних источников. Чистые заимствования из внутренних источников составят 70 млрд драмов. Привлечение заемных средств из внешних источников составит 155,4 млрд драмов. В 2019 году дефицит в 151,6 млрд драмов составит 2,2% ВВП. В результате реализации проекта предполагается, что к концу 2019 года государственный долг составит 3,3 триллиона драмов или 6,9 миллиарда долларов, что составит 49,8 процента от ВВП», - сказал Амбарцумян.

В 2016 году соотношение государственного долга и ВВП Армении составило 51,9 процента, а в 2017 году - 53,7 процента. Однако в 2018 году правительству удалось снизить соотношение долг/ВВП. Ожидается, что он составит 50,7 процента. По словам Амбарцумяна, в случае полной реализации кредитной программы в 2019 году уровень долга снизится в соотношении с ВВП, и прогнозируется, что он упадет ниже 50-процентного порога.