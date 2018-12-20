Как руководитель председательствующей в МОФ страны Никол Пашинян подписал трудовой договор с генеральным секретарем МОФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня принял администратора Международной организации Франкофонии Адаму Уэйна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостя, исполняющий обязанности премьер-министра Армении отметил, что с теплотой помнит состоявшийся в Ереване 17-й саммит Международной организации Франкофонии, который был успешным и в плане содержания, и в плане организации, и в плане участия. Никол Пашинян подчеркнул важность сотрудничества между МОФ и Республикой Армения и подчеркнул, что в период председательства в организации Армения приложит максимальные усилия для решения стоящих перед МОФ проблем, дальнейшего развития организации и повышения авторитета на международной арене.

Адама Уэйн поблагодарил Никола Пашиняна за прием и посчитал большим успехом проведение 17-го саммита МОФ в Ереване на высшем уровне, подчеркнув усилия Армении и лично исполняющего обязанности премьер-министра в этом деле. Он выразил уверенность, что Армения играет и в дальнейшем будет играть большую роль в Международной организации Франкофонии.

Администратор МОФ отметил, что прибыл в Армению со специальной миссией: в функции Армении как председательствующей в организации страны входит подписание трудового договора с новым генеральным секретарем Международной организации Франкофонии, главой МИД Руанды Луиз Мушикивабо и в соответствии с установленной процедурой документ подписывает руководитель председательствующей страны.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян как руководитель председательствующей в МОФ страны подписал трудовой договор с генеральным секретарем МОФ и передал администратору организации.