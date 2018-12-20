СМИ: гитарист Queen исполнит первый за 20 лет сингл в центре управления полетами NASA

Гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй исполнит в Новый год первый за 20 лет сингл, вдохновленный последними исследованиями космоса. Его выступление состоится в центре управления полетом автоматической межпланетной станции New Horizons Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Express.

Музыкант написал композицию New Horizons, чтобы отметить момент, когда аппарат достигнет астероида Ultima Thule ("Крайний предел"), обозначенного в астрономических каталогах как объект 2014MU69. Это небесное тело находится на расстоянии в 6,5 млрд км от Земли и является самой удаленной точкой в Солнечной системе, к которой когда-либо направлялась автоматическая станция.

"Алан Стерн, руководитель исследовательской программы, бросил мне вызов в мае прошлого года. Он спросил, смогу ли я написать песню, которую можно было бы исполнить, когда аппарат New Horizons достигнет астероида Ultima Thule, - рассказал гитарист. - Я был вдохновлен мыслью о том, что эта точка - самая далекая из всех, что исследовал человек".

В музыкальную композицию будет включен отрывок из записанной три года назад речи Стивена Хокинга (1942-2018), в которой он поздравляет ученых космической миссии с будущим достижением.

Мэй исполнит новую песню в центре управления полетом New Horizons в новогоднюю ночь в прямом эфире. Трансляция начнется в 00:02 (08:02 мск) 1 января по времени Восточного побережья США.

Группа Queen (1970-1992) считается одним из величайших рок-коллективов в истории. В ее состав входили вокалист и клавишник Фредди Булсара, который после 1972 года взял себе псевдоним "Меркьюри", гитарист Брайан Мэй, ударник Роджер Тэйлор и бас-гитарист Джон Дикон. С 1973 по 1991 гг. Queen выпустила 14 студийных альбомов, многие из которых занимали первые места в чартах разных стран.

В декабре этого года сообщалось, что песня Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") группы стала самой часто прослушиваемой в интернете музыкальной композицией XX века - ее воспроизвели более 1,5 млрд раз.