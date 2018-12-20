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Британская полиция не связывает полеты дронов в Гатвике с террористическими действиями


Британская полиция назвала запуски беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над взлетно-посадочной полосой (ВПП) аэропорта Гатвика, приведших к его закрытию, "преднамеренными действиями, нарушающими работу", но не связывает их с терроризмом.

Как передает Арменпресс, об этом в четверг вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на правоохранительные органы графства Западный Сассекс, где находится Гатвик.

"Нет абсолютно никаких признаков того, что это связано с террористическими действиями", - говорится в заявлении полицейских графства.

Подразделения полиции продолжают прочесывать окрестности Гатвика в поисках злоумышленников, сообщил в четверг исполнительный директор аэропорта Крис Вудруф, информирует газета Guardian.


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